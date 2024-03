GOLDBERG, Temo Ikoné più di tutti, i tifosi la nostra forza

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Luciana Magistrato

Presente in sala stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina, Shon Golderg, difensore del Maccabi Haifa, ha preso la parola per introdurre i temi legati alla gara di domani pomeriggio contro i viola. Ecco le sue parole a partire dai giocatori viola più temuti: "Sono difensore e non ho giocato l'ultima partita ma ovviamente da quello che ho visto mi sembra che Ikoné abbia tante caratteristiche positive".

I tifosi? Peccato che non possiamo giocare in casa e far vedere quanto per noi siano una grande forza

Quanto credete nel passaggio del turno? "Nello spogliatoio la sensazione è molto positiva, siamo in un periodo di molte partite ma siamo contenti di giocare la Conference e vogliamo far vedere cosa è Maccabi e vogliamo vincere questa gara".

Le percentuali di passaggio del turno? "Non ci sbilanciamo, sappiamo il nostro valore dimostrato già all'andata ma rispettiamo la Fiorentina che è una squadra eccellente. Ma domani sera giocheremo per far vedere il nostro valore e per noi stessi"