Qui Pisa, ampio turnover in vista della Fiorentina: chi al posto di Petagna
Ultime sul Pisa a cura di CalcioPisa.it alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma domani sera al Franchi. Una partita che gli uomini di mister Bianco vogliono onorare al meglio anche se è previsto ampio turnover ("la gara Coppa Italia ce la siamo guadagnata, e andremo a giocarcela - ha detto Bianco dopo la partita contro la Virtus Entella).
Dovrebbero essere titolari Caracciolo e Primasso. Oltre a loro, dovrebbe avere spazio Scuffet in porta. Coppola potrebbe essere riproposto per aumentare il minutaggio. Loyola, dopo le ultime panchine, dovrebbe godere di una maglia dal primo minuto, come sicuramente la avrà Leris, squalificato in campionato. Moreo verso la titolarità, così come Pittarello al posto di Petagna.
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Primasso, Caracciolo, Coppola; Zanon, Loyola, Piccinini, Leris; Moreo, Rao; Pittarello. Allenatore: Paolo Bianco
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