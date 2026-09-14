Dagli inviati Giani consegna il Pegaso d'Oro a Commisso: "Porta avanti i valori di 100 anni di storia viola"

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Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha parlato a margine della consegna del Pegaso d'Oro a Giuseppe e Catherine Commisso in rappresentanza della Fiorentina per il centenario del club viola: "È un grande onore per me avere Giuseppe e Catherine Commisso che sono davvero coloro che in questo momento la città e i tifosi vogliono alla guida del club perché con loro c'è prima di tutto un rapporto umano. Nel calcio dei fondi e degli interessi che si proiettano a livello internazionale, avere una famiglia che ha nella Fiorentina un riferimento trovato prima con Rocco e che poi sta portando avanti con gli stessi valori i 100 anni di storia della squadra, è un grande onore.

Conseguentemente gli consegniamo il Pegaso d'oro, la massima onoreficenza della Regione Toscana, per quello che rappresenta la Fiorentina a livello culturale, sportivo e sociale da 100 anni a questa parte".