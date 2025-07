Addio a Celeste Pin, il video del toccante minuto di silenzio della Fiorentina al Viola Park

La notizia della scomparsa di Celeste Pin avvenuta nella giornata di oggi all'età di 64 anni, ha sconvolto tutto il mondo viola. La Fiorentina, in primis l'allenatore Stefano Pioli il quale era legato da una grande amicizia col suo ex compagno di squadra, hanno deciso di omaggiare il ricordo di una bandiera gigliata come era Celeste con un toccante minuto di silenzio effettuato poco prima dell'inizio dell'allenamento odierno.

Queste le immagini dell'assordante silenzio del Viola Park con i circa mille tifosi presenti "stretti" intorno al cerchio formato dai giocatori e da tutto lo staff al centro del campo dello Stadio Curva Fiesole.