Dagli inviati De Gea primo sponsor di Martinelli: "È un grande portiere. Vuole migliorare ogni giorno"

Nel corso dell'intervista rilasciata da David De Gea, portiere della Fiorentina, al termine della seduta odierna di allenamento in Inghilterra, il giocatore spagnolo ha risposto anche ad una domanda su Martinelli e alla serenità che, in quanto giocatore di grande esperienza, vuole trasmettere al resto dei compagni in campo e fuori: "È un ragazzo bravo, lavora forte, gli piace imparare e ti fa domande per migliorare. Sta imparando tantissimo, si guarda intorno sempre ed è una grande persona oltre che un grande portiere".

Poi parlando della tranquillità da trasmettere alla squadra: "Per me questo è importantissimo per un portiere, trasmettere calma e serenità. Questo è il mio intento in tutti gli allenamenti e non solo dentro al campo anche fuori. Son una persona tranquilla e spero di poter aiutare tutti".