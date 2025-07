Dagli inviati Calabro: "Un onore venire al Viola Park. Distefano e Rubino portano entusiasmo e sono funzionali"

Anche l'allenatore della Carrarese Antonio Calabro ha commentato questa amichevole contro la Fiorentina: "E' stato un onore venire al Viola Park, una struttura cche fa capire l'amore che c'è anche nei particolari. E' un'amichevole che ci serve per mettere in luce positività e negatività. La Fiorentina è una squadra di prim'ordine ed ha tutto per fare bene"

Un giudizio sui due viola? "Sono un valore aggiunto per l'entusiasmo giovanile e per le carettistiche funzionali al mio metodo di gioco. Alcuni giovani però sono pronti altri vanno aspettati come nel caso di Rubino perché è al primo atto nel percorso nei professionisti perciò ha bisogno di tempo e pazienza, verrà anche il suo momento"

A che punto è la Fiorentina per lei? "Ho visto le amichevoli e al dilà dei cambiamenti in tutte e tre le gare ha avuto il rpoprio timbro e smarcamento che è frutto di un nuovo lavoro che porterà grandi risultati".