Possesso palla e conclusioni in porta: giocatori divertiti dal primo esercizio di oggi

vedi letture

Primo esercizio di oggi da parte della squadra in campo al St George's Park National Football Centre di Burton upon Trent subito con la palla protagonista. Pioli ha diviso la squadra in due gruppi facendogli svolgere esercizi di possesso palla finalizzati alla conclusione in porta. Grande divertimento tra i giocatori, soprattutto al momento della conclusione. Una preparazione con la palla ormai consuetudine in quasi tutti i ritiri delle squadre di Serie A.