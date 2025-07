Dagli inviati Il video di Kospo: "Difficile dire addio al Barcellona ma ho seguito il cuore e ho scelto la Fiorentina"

Nel corso dell'intervista realizzata dai media presenti nel ritiro inglese della Fiorentina, compresa Radio FirenzeViola con l'inviato Andrea Giannattasio, il nuovo giovane difensore viola Eman Kospo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Barcellona e al motivo per cui ha detto addio al club catalano: "Delle volte non è facile prendere certe decisioni. Mi hanno parlato del progetto sportivo che c'è qui e tutti i calciatori sognano di giocare in prima squadra e la Fiorentina era la squadra che mi dava le maggiori possibilità di giocare a livelli top.

Ripeto la decisione, visto il mio legame col Barcellona, non è stata facile per niente ma alla fine ho seguito il mio cuore, sono felicissimo e darò sempre il massimo per questa maglia".