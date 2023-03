FRANCINI A FV, Astori persona splendida, da seguire

Maurizio Francini, direttore del centro tecnico di Coverciano, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it durante il Premio Ferruccio Salvetti, in merito al ricordo di Davide Astori. Queste le sue parole: "Sono stati giorni terribili. Ho conosciuto Davide quando ero ancora alla Fiorentina, abbiamo ospitato qua i funerali, i ricordi sono tristi. Ricordo la famiglia che arriva a Coverciano, noi dovevamo dar loro supporto, cercando parole, quando parole non ve ne erano. Il viaggio tra le due ali di folla verso la Basilica di Santa Croce, la piazza colma di gente, i calciatori di tutte le squadre, soprattutto quelli della Juventus che hanno affittato un aereo a spese proprie per essere presenti. Io che esco dalla Basilica, mano nella mano con Anna, per salutare e ringraziare chi era lì. Al di là della perdita dei miei genitori, non ho ricordi più tristi di questo. Davide era l'onestà e la dignità fatta persona. Proprio l'associazione Cure 2 Children è stata scelta da lui, voleva una onlus che fosse degna della sua attenzione. Si è impegnato tantissimo per questa Fondazione, raccogliere fondi per curare bambini laddove cure non c'erano. Era una persona bellissima, che tutti vorremmo fosse stato nostro fratello. Più uno lo conosceva, più uno voleva stargli vicino. Era un esempio per tutti, una persona da seguire e per questo è nata la Fondazione Davide Astori, per non far perdere il ricordo di una persona splendida".