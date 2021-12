FRANCHI, Coro dei tifosi ospiti: "La bomba carta..."

Fiorentina-Salernitana non può non riportare alla mente un episodio grave che successe nel 1998, quando dopo alcuni scontri tra tifoserie, fu fatta giocare all'Arechi di Salerno anche la sfida dei viola contro il Grasshoper in Coppa Uefa. In occasione di quel match, mentre il punteggio segnava 2-1 per la Fiorentina, un gruppo di tifosi della Salernitana entrò nello stadio e lanciò una bomba carta in campo, stordendo alcuni giocatori e ferendo il quarto uomo: la gara fu sospesa e la Fiorentina perse a tavolino per responsabilità oggettiva.

Quest'oggi, poco prima del fischio d'inizio della gara tra le due squadre, i presenti nello spicchio dei tifosi ospiti hanno intonato un coro: "Quanto me gusta, lanciar la bomba carta". Il tutto accompagnato dai fischi dei tifosi gigliati.