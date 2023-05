FOTO-VIDEO FV, Via alla rifinitura: solo Sirigu out

Fonte: Dalla nostra inviata - Luciana Magistrato

Come testimoniato dalle immagini raccolte da Firenzeviola.it, la Fiorentina è scesa in campo in questi minuti per la rifinitura in vista della finale di Coppa Italia in programma domani alle ore 21. I primi ad entrare sul terreno di gioco sono stati i portieri, di seguito tutto il gruppo al completo. Ecco le immagini: