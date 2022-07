FOTO-VIDEO FV, EVENTO A POZZA DI FASSA CON SAPONARA, CASTROVILLI, VENUTI E SOTTIL

Questa sera si è svolto il secondo evento organizzato dalla Fiorentina, dopo quello di Canazei, in Piazza del Comune a Pozza di Fassa per i tifosi viola dove sul palco c'erano quattro giocatori viola. Di seguito tutti i video con le parole raccolte da FirenzeViola.it. A fine evento i calciatori si sono trattenuti con alcuni tifosi per scattare foto e firmare autografi

Per primo ha preso la parola Riccardo Saponara: "Il ritiro sta andando molto bene, Moena ci accoglie sempre nel migliore dei modi. Queste due settimane sono preziosissime perché riusciamo a lavorare in condizioni climatiche perfette che ci permettono di preparare al meglio la stagione. Stiamo lavorando tanto come ci chiede il mister. Abbiamo ancora tante cose da sistemare, ma adesso l'obiettivo è cercare di finire al meglio il ritiro e poi speriamo di vederci di nuovo il prossimo anno. Il mister alterna lavori fisici a lavori tecnici molto impegnativi. Questo è uno dei momenti più duri della stagione che noi calciatori odiamo di più, dove c'è da sudare e dove si tocca poco il pallone. Ma il mister cerca sempre di trovare il giusto connubio. Siamo un gruppo ormai amalgamato, e lo zoccolo duro è ormai insieme da diversi anni. La nostra capacità di lavorare insieme è ormai consolidato, siamo più che compagni, siamo tutti amici. E questi giorni in ritiro ci servono per legare ancora di più".

Poi è arrivato il turno di Venuti: "Ogni anno ci ritroviamo qua e siamo felici di esserci. Siamo molto legati a questo posto e tutte le volte non vediamo l'ora di esserci. E' il posto che ci permette di legare più di tutti, e per adesso sta andando tutto bene. Cerchiamo di farci trovare pronti per l'inizio della stagione e il tempo per allenarci sarà poco. Ci sono tanti ragazzi all'interno dello spogliatoio viola che come me vivono lo spogliatoio, e questo è proprio il bello che si è creato. In tanti sentono il senso di appartenenza e questo secondo me è anche quello che ci ha aiutato l'anno scorso a raggiungere un risultato importante. Vogliamo alzare l'asticella e il feedback per quanto riguardo il gruppo non può che essere positivo. Il vero top player di questa squadra è il gruppo stesso. I singoli sono importanti ma non fondamentali quando il gruppo".

Anche Gaetano Castrovilli ha preso la parola dal palco: "Non ci aspettavamo di trovare qua tutto questo entusiasmo. Siamo contenti dell'accoglienza ricevuto. Ho tanta voglia di ritornare ad allenarmi con il gruppo, voglio fare di tutto per tornare il prima possibile. Ringrazio tantissimo i tifosi che ci hanno raggiunto qua a Moena, continuate ad incoraggiarci e faremo di tutto per rendervi felici".

Infine Riccardo Sottil: "Mi fa piacere vedere sempre più gente qua a Moena ogni anno: è grande stimolo per noi. Il vostro calore si fa sentire, è un'ondata di energia positiva. Ogni giocatore della squadra ha un rapporto ottimo con Joe (Barone, ndr) e con il presidente. A fine allenamento lui voleva mettermi due cross e abbiamo scherzato un po': per essere ora un dirigente ha sicuramente ancroa un buon piede (ride, ndr). Si scherzava e anche questi momenti sono divertenti per l'armonia del gruppo. Voglio finire la preparazione nel migliore dei modi ed entrare in forma il prima possibile. Dobbiamo farci trovare più pronti possibile. Il mister mi chiede tutto quello che c'è da chiedermi: il tasto dolente dove il mister ci sprona è l'aspetto dell'incisività sotto porta, con gol e assist. Ringraziamo tutti per essere qui, e cercheremo di fare meglio dell'anno passato".