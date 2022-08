FOTO FV, L’ultimo saluto al viola Alberto Orzan

Questa mattina, nella chiesa di Sacro Cuore in via Masaccio si sta svolgendo il funerale di Alberto Orzan, storico calciatore della Fiorentina. Tante le persone presenti tra cui il direttore generale Joe Barone, l’ex calciatore viola Carpanesi (l’ultimo protagonista ancora in vita del primo scudetto viola), la moglie Mariella e i figli Antonio e Isabella, Roggi, Valcareggi, Merlo, membri del Museo Fiorentino e delle Glorie Viola, il figlio di Virgili e tanti altri. Queste alcune foto realizzate dagli inviati di FirenzeViola.it all’ultimo saluto ad Orzan: