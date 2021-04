Al Bozzi al via Fiorentina-Empoli Primavera. Ovviamente in tribuna non poteva mancare Rocco Commisso, seduto in prima fila con il figlio Joseph e il dg Barone. Grandi saluti anche con il ds dell'Empoli Accardi, accostato anche alla Fiorentina. Presente anche il padre di Alberto Aquilani. Tutti immortalati nelle foto FV