Trevisani: "Vorrei più giocatori come Mastantuono e meno persone che dicono che doveva restare dov'era"

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Riccardo Trevisani, nel corso della trasmissione Fontana di Trevi in onda sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, ha parlato del momento della Fiorentina e in particolare della tripletta di Franco Mastantuono a Venezia: "Mastantuono ha avuto un po' di fortuna venerdì sera, ha segnato di faccia e ha sfruttato degli errori di Stankovic, ma è giusto così. Io continuo a vedere un giocatore che mi piace, sono proprio contento che la Fiorentina lo abbia portato in Serie A, è bello avercelo. Poi può fare 5 o 15 gol, ma è proprio un valore in più per questo campionato. Ha avuto un bell'impatto, già col Frosinone aveva fatto molto bene secondo me.

Se arrivassero più giocatori come lui sarebbe un valore per il nostro calcio. Evidentemente non era meglio lasciarlo dov'era come ho sentito dire. Quindi spero in un futuro con più Mastantuono e meno gente che critica Mastantuono" .