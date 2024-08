DUNCAN, Con Barone avevo accordo per restare. Poi...

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

L’ex di turno della partita Alfred Duncan ha preso la parola presso la sala stampa dello stadio Franchi al termine della partita di oggi pareggiata per 0-0 contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “La verità è che sì, ho sentito l’emozione di tornare al Franchi. Qui ho giocato tre anni e mezzo molto importanti… e giocare contro quelli che fino a poco fa erano i miei compagni non è stato facile. Col passare del tempo poi mi sono sciolto un po’”.

Sulla sua avventura a Venezia: “Per adesso mi sto inserendo bene, i ragazzi mi stanno aiutando ad ambientarmi e di questo sono molto contento”.

Sull’addio a Firenze: “La verità è che dopo la morte di Barone avevo capito che il mio percorso qui era finito. Era lui che gestiva tutto. L’ho capito subito ma adesso sto pensando ad altro, non voglio tornare sul passato”.

Sulla gara di oggi: “Abbiamo giocato con coraggio, fare punti a Firenze non è mai facile. Dobbiamo continuare così che le vittorie arriveranno”.

Se ha parlato con gli ex compagni: “I miei ex compagni non li ho mai smessi di sentire: li sento spesso, anche in videochiamata. Sono andato anche negli spogliatoi a salutarli. Oggi ho cercato di salutare anche chi era sugli spalti”.

Sul confronto odierno con Amrabat: “Non mi aspettavo di rivedere Sofyan a Firenze… sappiamo che è un giocatore molto fastidioso, ma ci siamo divertiti perché abbiamo fatto una buona prova. Richardson? È un giocatore molto elegante e farà divertire Firenze”.

Ancora sul suo addio a Firenze: “La verità è che io con Joe Barone avevo un accordo ma dopo la sua morte tutto è cambiato… il club ha voluto fare molti cambiamenti e ci siamo separati. Non ci siamo lasciati male, io per fortuna ho trovato una realtà dove sto bene”.

Sulla finale di Conference: "Nessuno di noi l'ha digerita: l'avversario era alla portate e potevamo vincere. Fa ancora male... ho provato a passarci sopra ma è ancora un dolore quel ko. Prima o poi questa squadra riuscirà a dare una gioia a questa città".