Dagli inviati Davide Cassani: "Pioli è un ottimo tecnico. Uscirà da questa situazione"

Davide Cassani, ex ciclista e commentatore televisivo italiano, ha rilasciato un'intervista a FirenzeViola.it durante il Festival dello sport di Trento. Queste le sue dichiarazioni: "Pioli non è ancora riuscito a vincere, a mettere bene la squadra, con un tocco anche di sfrotuna, ma è un ottimo allenatore, lo ha dimostrato negli anni. Sono certo possa trovare le condizioni per poter ritrovare quel gioco che gli dia la possibilità di vincere le partite. La rosa c'è e deve solo trovare la trama giusta per andare in goal".

Deve venire fuori la sua esperienza, il suo curriculum e la sua capacità di risolvere cetrte situazioni a livello di gioco e di assetto?

"Si, anche perchè Piolì è un allenatore che anche nelle difficoltà è sempre riuscito a dare il meglio di sè. Quando gli veniva detto di andare via dal Milan, con i risultati fece cambiare idea a tutti vincendo anche il campionato. Quindi credo che anche in una situazione come questa abbia la forza e la capacità per poterne uscire".