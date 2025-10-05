Dagli inviati Kean (sala stampa): "Classifica non preoccupa: nel calcio le cose cambiano in fretta"

Dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi, al termine del ko contro la Roma, ha preso la parola il centravanti della Fiorentina Moise Kean. Ecco le sue dichiarazioni: “L’attaccante è così: se non segna si butta giù ma io non sono così. Oggi abbiamo avuto un po’ di sfortuna”.

Come si esce da questa situazione?

“So che da questa situazione ne usciremo: oggi abbiamo fatto una bella prestazione e dei passi in avanti. Per me poi è importante avere segnato”.

In attacco come si trova meglio?

“Decide il mister dove è meglio che io stia: io ho dato tutto, quando sono da solo è importante attaccare gli spazi”.

Siete lo stesso gruppo dello scorso anno: cosa non sta funzionando?

“Possiamo uscirne solo col lavoro ma ne usciremo. Siamo un’ottima squadra, ho fiducia nei miei compagni”.

Ha nelle corde i gol dello scorso anno?

“Io penso solo a dare una mano alla squadra, spero di sfruttarle al meglio. Se poi non succederà dipende non solo da me ma dalla squadra”.

La classifica cambia qualcosa rispetto ai vostri obiettivi?

“La classifica può cambiare sicuramente. Nel calcio è così. Io sono fiducioso, le cose possono cambiare in fretta”.

La curva vi ha sostenuto nel finale…

“La ringrazio, loro ci tengono molto a noi. So che possiamo fare grandi cose insieme: ci vuole solo pazienza e mettere in campo tutto il lavoro e aspettare i risultati”.