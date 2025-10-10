Dagli inviati Barigelli: "Il problema della Fiorentina è lo stadio. Diamo tempo a Pioli"

Stefano Barigelli, direttore della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un'intervista a FirenzeViola.it durante il Festival dello sport di Trento. Queste le sue dichiarazioni: "Auguro alla Fiorentina di riprendersi. Penso che Pioli sia un bravo allenatore e una brava persona, più capace di quello che lui stesso pensa, è pio, preparato, che continua a studiare. Spesso il calcio è determinato da episodi, con la Roma non meritava di perdere. Magari più avanti sarà la Fiorentina a vincere partite immeritate. Quando si fa una scelta e si prende un allenatore come Pioli che ha disostrato nel tempo di essere capace bisogna dargli del tempo. La società fa bene ad insistere con lui perchè anche la squadra c'è".

Secondo lei il mercato estivo della Fiorentina è stato positivo?

"Vengo da Roma, città campione del mondo per la critica ai propri presidenti. Guardo a quanto Commisso ha messo nella Fiorentina, e ha messo centinaia di milioni di euro. E' venuto meno di quello che i tifosi si aspettavano? Possibile, ma non è tutto da buttare, basti pensare al Viola Park. Penso che un tifoso, che ha tutti il diritto di protestare, debba però rispettare chi mette i soldi e ci rimette di tasca propria. Il calcio italiano ancora si regge su presidenti che mettono soldi di tasca loro".

Commisso infatti è stato tenuto fuori al discorso dalle critiche se non per il discorso dei collaboratori

"Se si parla dI Pradè, la Fiorentina negli ultimi anni avrebbe potuto fare di più ma non è tutto da buttare. Il vero problema è lo stadio, vederla giocare in casa in queste condizioni dispiace. Nel corso della storia la Fiorentina ha avuto stagioni più o meno luminose, però penso che la stagione di Commisso sia onesta, in cui siano state fatte cose buone, sono sfuggiti dei trofei per poco. La squadra attuale è buona, ha anche comprato. L'allenatore ha vinto uno scudetto, ha allenato grandi club, è rispettato nel calcio italiano. E' troppo presto per emettere sentenze".