Dagli inviati La Fiorentina perde 1-2 con la Roma, fischi del Franchi. "Forza ragazzi" dalla Curva

La Fiorentina non vince, e non convince. Perde anche in casa con la Roma e dopo sei giornata di campionato non è ancora riuscita a portare a casa il bottino pieno. A fine partita si è registrata una situazione particolare allo Stadio Franchi, con qualche fischio che è arrivato da parte di settori come Tribuna e Maratona. Mentre dalla Curva si è levato un "Forza ragazzi" senza alcun tipo di fischio, quando la squadra è andata sotto il settore a salutare i propri tifosi.