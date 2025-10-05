Gasperini elogia i suoi: "Bella gara ma devo ringraziare Gosens. Dopo l'1-0 ho temuto"
Al termine della vittoria contro la Fiorentina, dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi ha preso la parola il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una prestazione efficace contro un’ottima squadra che ha dei valori importanti. Non eravamo ancora riusciti a ribaltare una partita in questa stagione ma ci siamo riusciti alla fine. Siamo stati lucidi fino alla fine anche se potevamo chiudere meglio gli spazi. Ci è andata bene nell’occasione di Gosens. Usciamo da qui con un risultato importantissimo, con un’ottima classifica che ci permette di lavorare con fiducia”.
Soulè con lei è cresciuto tanto…
“Lui ha sicuramente un ottimo piede e ha dato molta fiducia a tutto l’attacco. Sta facendo bene ormai da inizio anno”.
Perché la Roma in trasferta vince sempre?
“Sicuramente abbiamo un modo di giocare che è più efficace in trasferta, quando la partita è più aperta. Dobbiamo migliorare però anche in casa. La squadra ha una buona personalità. Temevo che dopo il gol di Kean ci saremmo disuniti e invece non abbiamo perso le distanze e siamo rimasti fedeli alla nostra filosofia di gioco”.
