Dagli inviati Pioli (sala stampa): "Non ci possiamo attaccare alla sfortuna. Gud ha perso ritmo"

Al termine della sconfitta contro la Roma, dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli. Ecco le sue parole: “Mi aspettavo un risultato diverso per quello che abbiamo creato. Quando vai in vantaggio in quel modo, alla fine la devi vincere. Avevo detto alla squadra che la Roma è una squadra cinica e noi dovevamo essere come loro ma invece abbiamo subito due gol dove la collaborazione non c’è stata. Non ci possiamo attaccare alla fortuna o alla sfortuna. La classifica la vediamo, è brutto aver perso ancora in casa. Quello che mi viene da dire è che la classifica ci dice che siamo lontanissimi dalla Roma ma come squadra non lo siamo. Ma i dettagli ci hanno fatto perdere. Che poi sono le cose che fin qui hanno sempre fatto la differenza. Alla squadra non posso dire nulla sulla prestazione di oggi: abbiamo tirato, difeso… abbiamo concesso poco alla Roma”.

Questo momento la preoccupa un po’? “Sono preoccupato per i risultati, per la poca attenzione ai dettagli che ci fa perdere la partita… ma la squadra si è sacrificata e ha lottato. Sarei preoccupato se la squadra fosse timorosa e se non lottasse. Oggi abbiamo avuto delle lacune e gli avversari ci hanno punito”.

Gudmunsson non sta rendendo: si aspettava di più? “Ha perso un po’ di ritmo dopo quello che ha avuto in Nazionale ma è certo che mi aspettavo di più. Non possiamo concentrarci su un unico giocatore”.

Secondo lei Kean sta meglio da solo o con un’altra punta? “E’ la prima vera gara in cui creiamo tanto, le situazioni sia del primo che nel secondo tempo ci hanno dato ottime soluzioni”.