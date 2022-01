DAL CS, Anche Barone e Pradè se ne vanno. Ora...

Dopo Nicolas Burdisso, anche Daniele Pradè e Joe Barone hanno lasciato il centro sportivo Davide Astori. Come raccolto da FirenzeViola.it, il mercato della Fiorentina si può considerare chiuso, sorprese a parte, per quanto concerne le entrate. Discorso diverso per le cessioni di Pulgar e Kokorin, per i quali ci sarà ancora tempo visto che la sessione invernale in Turchia è aperta fino all'8 febbraio e in Russia fino al 22 dello stesso mese.