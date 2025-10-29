Dagli inviati
Da Milano: Comuzzo vince il ballottaggio con Marì
FirenzeViola.it
Quando manca poco più di mezz'ora alle formazioni ufficiali dell'incontro tra Inter e Fiorentina, arriva l'indiscrezione che Pietro Comuzzo ha vinto il ballottaggio con Pablo Marì. Sarebbero dunque Comuzzo, Pongracic e Ranieri a "combattere" contro il forte attacco nerazzurro.
