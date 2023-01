BRIATORE, Fiorentina? Stagione onesta. In Italia...

Dall'evento organizzato da Pitti a Firenze, ha parlato ai microfoni dei media presenti, tra cui Radio FirenzeViola, Flavio Briatore, imprenditore e dirigente sportivo. Queste le sue parole: "La moda mi piace molto. In Italia però, con le città che abbiamo, dovremmo fare meglio. Ci facciamo fregare dai francesi che ci hanno comprato quasi tutto. Continuiamo a non vedere che il nostro è un Paese straordinario dove la moda ci nasce all'interno. Abbiamo un bagaglio d'immagine importante che non sfruttiamo".

Che ne pensa della moderna Formula 1?

"La Formula 1 di adesso ha un appeal straordinario perché gli Stati Uniti sono un traino importante per questo mondo. Ci sono giovani piloti che stanno crescendo e altrettanti campioni affermati. Fernando Alonso, per esempio, non l'ho mai visto così in forma".

Riguardo la Juventus e la Fiorentina?

"La Juventus ha dimostrato di stare meglio senza management. La partita di Napoli sarà fondamentale, in caso di esito positivo potrebbe pensare seriamente allo scudetto. La Fiorentina sta facendo un campionato onesto per quello che le compete. Si trova in una posizione tranquilla, ha un buon allenatore e una squadra che gioca bene".