Calciomercato Beltran offerto al Valencia: la risposta del club spagnolo

Prosegue lo stallo su Lucas Beltran, nonostante i tentativi di trovargli una sistemazione nei più importanti campionati europei. Rientra in questa ottica il contatto che c'è stato con il Valencia per l'attaccante, ma il club spagnolo al momento non starebbe cercando un attaccante con quelle caratteristiche. La trattativa dunque non sarebbe partita per ora ma può accendersi perché il club ha il gradimento del giocatore e chissà che non sia possibile un'operazione in prestito. Come noto anche il mercato spagnolo finisce stasera.