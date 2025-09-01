Calciomercato
Beltran offerto al Valencia: la risposta del club spagnolo
FirenzeViola.it
Prosegue lo stallo su Lucas Beltran, nonostante i tentativi di trovargli una sistemazione nei più importanti campionati europei. Rientra in questa ottica il contatto che c'è stato con il Valencia per l'attaccante, ma il club spagnolo al momento non starebbe cercando un attaccante con quelle caratteristiche. La trattativa dunque non sarebbe partita per ora ma può accendersi perché il club ha il gradimento del giocatore e chissà che non sia possibile un'operazione in prestito. Come noto anche il mercato spagnolo finisce stasera.
Pubblicità
Dagli inviati
Viola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensoredi Mario Tenerani
Le più lette
1 Ultimo giorno di mercato: no alla Roma per Fortini e all'Atalanta per Comuzzo. Bianco al Paok e Barak alla Sampdoria
2 Viola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensore
4 Gioco e manovra, Viola rimandata anche a Torino. Dopo la sosta il calendario impone un netto cambio di passo
Copertina
LiveUltimo giorno di mercato: no alla Roma per Fortini e all'Atalanta per Comuzzo. Bianco al Paok e Barak alla Sampdoria
Ludovico MauroLiveTorino-Fiorentina 0-0, triplice fischio. Finisce senza reti una gara con poche emozioni
Tommaso LoretoA Pioli il compito di miscelare la qualità di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Kean operazione perfetta, Lamptey in arrivo ma Comuzzo resta in bilico (come Lindelof)
Pietro LazzeriniNicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa League
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com