ANTOGNONI, Il ricordo di Davide: "Sarà sempre con me"

Anche Giancarlo Antognoni, leggenda della Fiorentina ed ex dirigente viola ai tempi in cui giocava Davide Astori, ha voluto essere presente all'evento "Un sorriso per Davide". Prima della partita di beneficenza tra Vecchie Glorie Viola e la rappresentativa della Curva Fiesole, lo storico numero dieci della Fiorentina ha ricordato così Astori: “Davide è sempre con noi anche se purtroppo non c’è più. Nella sua carriera ha sempre dimostrato di essere attaccato a certi valori poi trasmessi sia ai compagni che ai dirigenti. Quella mattinata ad Udine è stata una delle giornate più brutte della mia vita. Io l’ho saputo alle 9 quando ho visto un po’ di movimento e ho capito che è successo quello che non doveva mai succedere. Nel pomeriggio ho avuto il compito di rimanere lì ad Udine aspettando la compagna, la bambina ed i genitori. Per me è stata una giornata che non augurerei nemmeno al peggior nemico. Poi con Diego Della Valle, abbiamo cercato di confortare le persone che erano venute”.