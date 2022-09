ALLEGRI (S.STAMPA), Andava fatto il 2-0, ci vuole cattiveria

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha commentato così il pari con la Juventus dalla sala stampa del Franchi: "La Fiorentina ha spinto molto nella ripresa e noi sbagliato qualche situazione in uscita, diciamo che ci siamo allenati a fare una buona fase difensiva".

Vlahovic in panchina? Perché ha giocato molto e qui Milik ci avrebbe dato una mano in più e Vlahovic l'ho fatto riposare in vista di martedì. Volevo metterlo nella ripresa ma ci sono stati cambi obbligati

Come sta Di Maria? In vista di martedì cosa pensare?

"Se vogliamo essere realisti la partita più importante della Champions è quella in casa con il Benfica. Di Maria è uscito per precauzione dopo che aveva fatto solo due allenamenti, vedremo come sta. Con un po' di pazienza arriveremo"

Cosa è mancato nel secondo tempo? Il secondo tempo siamo calati in qualche giocatore ma dobbiamo capire che le palle pesanti per il 2-0 vanno sfruttate perché determinano i campionati ma la cattiveria non l'ho vista e ancora non l'abbiamo e bisogna abituarsi. Da quella palla è venuto l'angolo e poi il gol. Mi ha fatto arrabbiare è dire poco, bisogna avere pazienza sull'angolo e in quel momneto lì la partita andava uccisa.