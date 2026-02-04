Zaniolo convola a nozze: l'ex attaccante viola si sposa con la modella Scaperrotta

vedi letture

Giorno di festa per Nicolò Zaniolo, che proprio oggi si è sposato con Sara Scaperrotta. L'ex attaccante viola, ora in forza all'Udinese, è convolato a nozze con la modella dalla quale ha avuto il figlio Tommaso e con la quale aspetta un altro figlio.

Il giocatore ha celebrato il tutto via social, con un post Instagram qua sotto riproposto: