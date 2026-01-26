FirenzeViola Coppa Italia, Fiorentina-Como: i numeri dei viola con l'arbitro Ayroldi

Sarà Giovanni Ayroldi l'arbitro della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma domani sera allo Stadio Franchi, ore 21 tra la Fiorentina di mister Vanoli e il Como di mister Fabregas. Il fischietto classe 1991 sarà assistito da Vecchi e Trinchieri e il quarto uomo Arena. Al Var ci sarà Camplone, all’aiuto Var Fourneau. L'arbitro della sezione di Molfetta ha all'attivo solo 6 direzioni in Coppa Italia, mentre 58 sono quelle in Serie A. Per il giovane arbitro pugliese si tratta della settima stagione come arbitro della massima serie di calcio italiana e della terza come arbitro di Coppa Italia. Nelle 6 presenze come arbitro di Coppa Italia, Ayroldi ha arbitrato la Fiorentina solo una volta, mentre 5 sono i precedenti in Serie A.

Per la squadra viola il bilancio è positivo, dato che nei precedenti sono arrivate 3 vittorie (tra cui quella in Coppa Italia), 2 pareggi e una sconfitta. Per quanto riguarda il match di Coppa Italia, si tratta della sfida degli ottavi contro il Napoli, sfida che si vede vittoriosa la Fiorentina con un rocambolesco 2-5 al Maradona. In Serie A l'ultima sfida risale al 5 aprile 2025 contro il Milan, match che terminò col punteggio di 2-2.

Peggiore il rapporto tra il fischietto pugliese e il Como. Nei 6 precedenti con Ayroldi (3 in serie A, 2 in Serie B, 1 in Lega Pro) sono arrivate 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo incontro risale a poco più di tre mesi fa. Proprio in quel caso, però, è arrivata la prima vittoria della squadra di Fabregas con Ayroldi in campo: 2-0 alla Juventus.

Per quanto riguarda il metodo di arbitraggio, in Coppa Italia l'arbitro classe 1991 ammonisce in media quasi 4 volte a partita, 6 le espulsioni (una a partita), 4 i rigori concessi. Statistiche che in Serie A aumentano per quanto riguarda le ammonizioni (più di 5 a partita). Decisamente più basse le percentuali per le espulsioni (18, 1 ogni 3 partite) e i rigori (17, 1 ogni 3 partite).