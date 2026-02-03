Calciomercato Serie A, il bilancio: la Lazio è la squadra che ha speso di più

vedi letture

Alle 20 di ieri sera si è concluso il mercato invernale di Serie A: ora spazio alle valutazioni. Per quanto riguarda la Fiorentina, la società viola è stata una delle squadre più attive, vista la necessità di rinnovare la squadra dopo una disastrosa prima di metà di stagione. D'altra parte tante sono state le bocciature e quindi, le cessioni. Tornando agli acquisti, per la società viola è stato un mercato a saldo quasi zero vista la completa assenza di acquisti definitivi. Numerosi invece i prestiti che avranno l'obbligo di riscatto in caso di salvezza, e che dunque potranno essere contabilizzati a giugno. Venendo agli altri clun, la Lazio è il club che si è mosso di più, da tutti i punti di vista. Il club di Lotito è infatti La la società sia con la spesa maggiore che con l’incasso maggiore. Se si guarda, invece, alla differenza tra soldi spesi e cessioni, il primo posto va al Napoli con un -26 milioni di euro, seguito dal Como (-17). Di seguito il dato completo per tutte le squadre:

Valori in milioni di euro, cifre Transfermarkt

Atalanta Spese: 22 Entrate: 37 Bilancio: +15

Bologna Spese: 7 Entrate: 5,5 Bilancio: -1,5

Cagliari Spese: 3,4 Entrate: 5,4 Bilancio: 2

Como Spese: 17,4 Entrate: 0 Bilancio: -17,4

Cremonese Spese: 7,9 Entrate: 3,1 Bilancio: -4,8

Inter Spese: 3,5 Entrate: 0 Saldo: -3,5

Fiorentina Spese: 2,5 Entrate: 2 Bilancio: -0,5

Genoa Spese: 10 Entrate: 3,2 Bilancio: -6,8

Hellas Verona Spese: 13,5 Entrate: 11,5 Bilancio: -2

Juventus Spese: 0 Entrate: 2,5 Bilancio: +2,5

Lazio Spese: 36,5 Entrate: 59,7 Bilancio: 23,2

Lecce Spese: 5,6 Entrate: 0,6 Bilancio: -5

Milan Spese: 8 Entrate: 0 Bilancio: -8

Napoli Spese: 31,5 Entrate: 5 Saldo: -26,5

Parma Spese: 2 Entrate: 5,15 Bilancio: -3,15

Pisa Spese: 18,3 Entrate: 0 Bilancio: -18,3

Roma Spese: 26 Entrate: 15 Bilancio: -11

Sassuolo Spese: 20 Entrate: 0 Bilancio: -20

Torino Spese: 0,8 Entrate: 0,1 Bilancio: -0,7

Udinese Spese: 7,5 Entrate: 31 Bilancio: 23,5