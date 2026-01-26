Classifiche a confronto: la Viola torna a perdere punti, -22 rispetto al 2024/25
Torna l'appuntamento con le classifiche a confronto nel corso della 22esima giornata di Serie A. Con la sconfitta subita nella giornata di sabato dal Cagliari di mister Pisacane per 1-2, la Fiorentina torna a perdere punti rispetto al confronto con quanto fatto l'anno scorso dalla squadra allenata da Raffaele Palladino, passando da -19 a -22. Un risultato che riporta la Fiorentina nuovamente all'interno della zona retrocessione e in particolare al terzultimo posto visto il pareggio ottenuto dal Lecce in casa contro la Lazio. Risultato che ha portato i salentini a 18 punti, a +1 sulla squadra di mister Vanoli. In attesa di Verona-Udinese, altra sfida che interesserà da vicino la squadra viola, ecco il dato completo squadra per squadra:
Inter 52 punti (+2 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 22 partite di campionato)
Milan 47 (+13)
Roma 43 (+13)
Napoli 43 (-10)
Juventus 42 (+5)
Como 40 (+18)
Atalanta 35 (-11)
Bologna 30 (-7)
Lazio 29 (-10)
Sassuolo 26 (in Serie B)
Udinese 26* (=)
Cagliari 25 (+4)
Genoa 23 (-3)
Cremonese 23 (in Serie B)
Parma 23 (+3)
Torino 23 (-3)
Lecce 18 (-2)
Fiorentina 17 (-22)
Pisa 14 (in Serie B)
Hellas Verona 14* (-6)
*una partita in meno
