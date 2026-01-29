I dati su Napoli-Fiorentina: nel 2026 rendimento simile. E occhio a Lukaku

vedi letture

Meno due giorni a Napoli-Fiorentina. Per analizzare la gara in programma sabato alle ore 18 al Maradona, ecco le statistiche fornite da Opta:

Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato contro la Fiorentina, dopo che aveva registrato un solo successo nelle precedenti cinque (2N, 2P); l'ultima volta che i partenopei hanno registrato almeno quattro successi consecutivi contro i viola in Serie A risale al periodo tra dicembre 1988 e ottobre 1990 (cinque in quell'occasione). L'ultimo risultato di parità tra Napoli e Fiorentina in Serie A allo stadio Diego Armando Maradona risale al 10 dicembre 2017, 0-0; da allora, le due squadre hanno alternato un successo ciascuna in casa dei partenopei (quattro azzurri, tre viola), con il più recente di questi a favore dei padroni di casa, 2-1 il 9 marzo 2025.

La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 11 gare di campionato contro il Napoli (in uno 0-0 il 28 agosto 2022) - nel parziale la squadra viola ha subito 24 reti, una media di 2.2 a incontro. Il Napoli ha vinto solo una delle ultime cinque gare di Serie A, perdendo la più recente per 3-0 contro la Juventus (3N); l'ultima volta che i partenopei hanno registrato due sconfitte consecutive nella competizione risale a dicembre 2023, con Walter Mazzarri in panchina.

Nonostante Napoli sia quarto in classifica, mentre la Fiorentina occupa attualmente la 18ª posizione, considerando solo le ultime sette giornate di campionato, i partenopei (12) hanno ottenuto solo un punto in più rispetto alla Viola (11) in Serie A. La Fiorentina ha vinto l'ultima trasferta di Serie A, dopo che non aveva ottenuto neanche un successo nelle 10 precedenti in questo campionato (5N, 5P) - l'ultima volta che ha registrato due vittorie di fila fuori casa nel torneo risale al periodo tra ottobre e novembre 2024 (quattro in quell'occasione).

Il Napoli è imbattuto da 21 incontri casalinghi in Serie A (15V, 6N) e solo una volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) ha registrato una serie più lunga senza sconfitte interne: 22, tra agosto 2015 e settembre 2016, con Maurizio Sarri in panchina. Da quando Paolo Vanoli siede sulla panchina della Fiorentina (dall'11ª giornata), solo Inter (213) e Juventus (192) hanno tentato più conclusioni della Viola in Serie A (181, una media di 15 ad incontro); la formazione toscana è inoltre quella che nel periodo ha registrato più cross su azione (207, 17 in media a gara).

Romelu Lukaku ha partecipato a sei gol contro la Fiorentina in Serie A (quattro reti e due assist) e in particolare in entrambe le due sfide più recenti con i viola nello scorso campionato ha sia segnato un gol che fornito un assist.