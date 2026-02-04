FirenzeViola Fiorentina, non solo Rugani: Erakovic tra i nomi valutati per la difesa a gennaio

È risaputo che nei giorni immediatamente successivi alla chiusura del calciomercato vengano alla luce retroscena, voci e dettagli su operazioni che i club hanno provato a portare a termine senza però riuscirci, per svariate ragioni. In questo scenario rientra anche la Fiorentina, rimasta attiva fino all’ultimo nel tentativo di rinforzare il reparto difensivo, prima di puntare sull’esperienza di Daniele Rugani: il centrale è arrivato dalla Juventus con la formula del prestito oneroso da 500 mila euro e un diritto di riscatto fissato a 2 milioni, che diventerà obbligatorio in caso di salvezza dei viola. Tuttavia Rugani non è stato l’unico profilo preso in considerazione dalla dirigenza toscana.

Oltre ai nomi di Dragusin, Disasi, Coppola e Diogo Leite, un altro giocatore finito sul tavolo del Viola Park è stato Strahinja Erakovic, difensore serbo classe 2001 di proprietà dello Zenit San Pietroburgo. Secondo quanto risulta a Firenzeviola.it, il calciatore è stato a lungo monitorato dagli uomini mercato della Fiorentina, che alla fine hanno però deciso di orientarsi verso altre soluzioni. Erakovic ha comunque lasciato lo Zenit, facendo ritorno in Serbia alla Stella Rossa con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il club viola aveva discusso di un acquisto a titolo definitivo.