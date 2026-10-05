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Viery si sposa: la proposta di matrimonio a Parigi sotto la Torre Eiffel

Viery si sposa: la proposta di matrimonio a Parigi sotto la Torre EiffelFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:00Curiosità
di Redazione FV

Weekend romantico per Viery e la compagna Isadora Toledo, nel bel mezzo della sosta. Il difensore della Fiorentina ha approfittato delle ore di pausa concesse ieri da Paolo Vanoli per volare a Parigi e fare la proposta di matrimonio alla fidanzata, che presto diventerà sua moglie.

Il tutto in una location suggestiva come lo sfondo della Torre Eiffel, inquadrata da una sponda della Senna in cui il brasiliano e la dolce metà si sono immortalati. "Ecco dove inizia il nostro "per sempre", la didascalia di Viery nel post Instagram, qua sotto proposto: