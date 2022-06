SCUDETTO 22/23, Le quote: viola 8^. E il Monza...

Nemmeno il tempo di festeggiare lo Scudetto ed è già tempo di futuro. Gli operatori delle scommesse hanno già preparato la griglia di partenza per la Serie A 2022/23. Si potrà scommettere soltanto sul vincitore per ora, poi in seguito arriveranno le quote per le altre categorie. C'è anche la Fiorentina, naturalmente, nella griglia di partenza della Serie A. Secondo Snai i viola sono bancati a 50.00, ottava 'forza' del prossimo campionato stando alle quote del noto bookmaker. La favorita per il prossimo anno è la Juventus, proposta a 2.75 (per Sisal invece c'è l'Inter). Seconda nella griglia c'è l'Inter a 3.00, seguita dal Milan campione a 3.50. Giù dal podio il divario si dilata: il Napoli è offerto a 7.50, la Roma a 15.00 mentre l'Atalanta a 20.00. A seguire, la Lazio tocca quota 33.00 poi la Fiorentina a 50.00. Secondo Snai al nono posto c'è il Monza: si può giocare lo Scudetto di Berlusconi e Galliani a 100.