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De Gea dopo il Crystal Palace: "Orgoglioso della determinazione"

De Gea dopo il Crystal Palace: "Orgoglioso della determinazione"FirenzeViola.it
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Oggi alle 16:28Curiosità
di Redazione FV

Il capitano della Fiorentina, David De Gea,  dopo la partita contro il Crystal Palace, ha pubblicato un post su Instagram per celebrare la prestazione e la grinta della squadra messa in campo contro la squadra inglese, nonostante l'eliminazione dalla Conference League. Il portiere spagnolo ha scritto nel post: "Orgoglioso della lotta e della derminazione che questa squadra dimostra ogni giorno. Continuiamo così".

Questo è il post originale del giocatore: