Tonali saluta: "Al Tottenham per De Zerbi, mai stata la possibilità di tornare in A. Sulla Nazionale..."

vedi letture

Il Tottenham si è aggiudicato il centrocampista Sandro Tonali per 116 milioni, dal Newcastle, diventando il calciatore italiano più pagato (il record erano i 68 milioni per Retegui). Intercettato anche da Tuttomercatoweb a Linate in partenza per Londra dove sosterrà le visite e firmerà il suo contratto con gli Spurs: "Sono davvero felice, è tutto diverso - ha detto - abbiamo deciso di cambiare e siamo pronti per questa nuova avventura. Italia? Sarebbe bello lavorare con Maldini, ma non abbiamo ancora parlato: è emozionante lavorare con lui. Se c'è mai stata la possibilità di tornare in Italia, concretamente? E' sempre stata molto difficile, non c'è mai stata anche se ne avevamo parlato. Il sogno sarebbe quello di tornare al Milan? Scherzando ne parliamo ogni volta, se ci sarà l'opportunità un giorno magari ne parleremo seriamente".

A Sky: "Al Tottenham per De Zerbi"

Se ho scelto il Tottenham, gran parte del merito e' di De Zerbi. Ho sensazioni positive: la trattativa è stata lunga - ha spiegato, a SkySport - perche' il Newcastle voleva accontentarmi e noi volevamo creare le migliori condizioni economiche per loro. Ci siamo lasciati bene". La nuova avventura londinese ha un nome. "Come bresciano e come amico, ma soprattutto come tecnico, De Zerbi e' stato fondamentale: non dico che il merito di questo trasferimento sia tutto suo, ma gran parte...E poi - ha aggiunto il centrocampista - c'e' una scelta di vita. Abbiamo vissuto gli ultimi tre anni a Newcastle, ma ora c'e' un figlio". Tonali e' pronto a rimettersi in gioco col Tottenham, "che viene da due stagioni difficili, e deve essere tutto nuovo. Il raduno sara' difficile, perche' col Mondiale la squadra si formera' solo tra un mese"