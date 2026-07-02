TMW avverte: Newcastle, senza Tonali casse piene. L'obiettivo ora è Fagioli?

TMW avverte: Newcastle, senza Tonali casse piene. L'obiettivo ora è Fagioli?FirenzeViola.it
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Oggi alle 19:00Primo Piano
di Redazione FV

Il trasferimento di Sandro Tonali al Tottenham per 100 milioni di sterline rappresenta un’altra grande operazione per la Premier League. A testimonianza del valore di un giocatore che in Inghilterra si è trovato benissimo e sicuramente sarà un valore aggiunto per la squadra che ha in testa Roberto De Zerbi. Ora c’è da domandarsi se il Newcastle deciderà di “pescare” ancora in Italia oppure no.

Come riporta su TMW il direttore della testata Niccolò Ceccarini, i profili non mancano certo. Tra questi ci sono due giocatori che di fronte ad un’offerta importante potrebbero partire ovvero Davide Frattesi dell'Inter e Nicolò Fagioli della Fiorentina. Da capire se le Magpies decideranno realmente di investire sul centrocampista viola oppure no.