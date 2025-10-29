Peggior avvio nella storia viola in Serie A: battuto il record del '77/78, zero vittorie in nove gare

vedi letture

Con la sconfitta di stasera, la Fiorentina ha battuto la partenza record-negativa della sua storia. Il peggior avvio finora dei viola in Serie A, in quasi cento anni di storia del club, risaliva alla stagione 1977/78. All'epoca i punti fatti dopo nove giornate furono sei, frutto anche di una vittoria ottenuta proprio alla nona giornata contro il Bologna. Adesso i punti sono quattro e al decimo turno, il prossimo, i viola arrivano senza alcun successo. Un cammino che fa sì che la Fiorentina si ritrovi al penultimo posto, con lo spettro della Serie B che si sta facendo sempre più largo sopra la squadra.