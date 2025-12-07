Nizza, giocatori in campo con i nomi di Boga e Moffi dopo l'aggressione

Settima sconfitta consecutiva tra Ligue 1 ed Europa League, otto nelle ultime dieci partite: il Nizza attraversa una crisi senza fine, un po' come quella della Fiorentina. Dopo un buon avvio di stagione, la squadra rossonera è sprofondata in un periodo nero, mentre la tifoseria ha manifestato il proprio malcontento, culminato dopo il 3-1 subito contro il Lorient. Oggi è arrivato l’ennesimo ko, 0-1 contro l’Angers.

La tensione è esplosa dopo l’aggressione all’aeroporto ai danni di Moffi, Boga, Clauss e del direttore sportivo Maurice. In segno di solidarietà, i giocatori sono scesi in campo con i nomi dei compagni vittime dell’aggressione sulle spalle. L’iniziativa non è stata apprezzata dai tifosi, che hanno fischiato per tutta la partita, conclusa con la sconfitta firmata da Yassine Belkhdim.