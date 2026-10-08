Mastantuono è il giocatore viola del mese di settembre: il voto dei tifosi

Mastantuono è il giocatore viola del mese di settembre: il voto dei tifosiFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:00Curiosità
di Redazione FV

Franco Mastantuono è il Player of the Month della Fiorentina per settembre 2026. Lo ha annunciato il club attraverso i propri canali ufficiali, congratulandosi con il talento argentino, risultato il più votato dai tifosi sulla piattaforma InViola come miglior giocatore del mese. Il riconoscimento è promosso in collaborazione con Sammontana.