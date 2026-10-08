Mastantuono è il giocatore viola del mese di settembre: il voto dei tifosi
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Franco Mastantuono è il Player of the Month della Fiorentina per settembre 2026. Lo ha annunciato il club attraverso i propri canali ufficiali, congratulandosi con il talento argentino, risultato il più votato dai tifosi sulla piattaforma InViola come miglior giocatore del mese. Il riconoscimento è promosso in collaborazione con Sammontana.
Congratulazioni Franco Mastantuono! 💜 Player of the Month di settembre 2026 🏆 È lui il più votato su InViola come miglior giocatore del mese di settembre. #POTM un riconoscimento powered by @SammontanaTweet 🍦 #Fiorentina #gelatisammontana https://t.co/0QxQbKnKhK— ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 8, 2026
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Copertina
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Mario TeneraniTiago Gabriel obiettivo interessante. Paratici deve costruire una grande difesa. A gennaio la Fiorentina si muoverà bene
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