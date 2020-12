MARIANI, Numeri tra vittorie e nessun rigore contro

Sarà Maurizio Mariani, 38 anni, a dirigere il confronto di domenica tra Atalanta e Fiorentina. Il fischietto romano è un arbitro tutto sommato giovane ma comunque esperto ed affidabile, che vanta diverse partite internazionali e più di 90 direzioni in A.

Quella di domenica sarà la 96esima nel massimo campionato italiano per Mariani: di queste gare arbitrate, 8 hanno visto protagonista la Fiorentina. I viola con Mariani hanno un bilancio tutto sommato positivo, fatto da 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Anche nel computo di rigori e cartellini i viola possono sorridere guardando la cabala: Mariani infatti non ha mai assegnato un rigore contro alla Fiorentina e non ha nemmeno mai estratto un cartellino rosso ai danni di un giocatore gigliato.

L’ultima volta che Mariani e Fiorentina si sono incrociati (il 19 luglio scorso) i gigliati si imposero al Franchi per 2-0 grazie all’autorete di Lyanco in apertura di match ed al raddoppio di Patrick Cutrone. Il penultimo precedente con Mariani, proprio con l'Atalanta, non rievoca ottimi ricordi ai tifosi: una delle due sconfitte patite negli 8 match infatti è quella del febbraio scorso, quando proprio l’Atalanta (allora al Franchi) superò la squadra allora allenata da Iachini (viola in vantaggio grazie ad un tiro dalla distanza di Federico Chiesa, raggiunti e poi superati dalle reti di Duvan Zapata e Ruslan Malinovskyi per il definitivo 1-2 dei bergamaschi).