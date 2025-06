Social Che look per Parisi: il terzino a Ibiza ha scelto di farsi le treccine ai capelli

Dopo la fine della stagione, anche per Fabiano Parisi della Fiorentina è tempo di relax: il terzino sinistro è volato a Ibiza insieme alla fidanzata. Sui social, Parisi ha pubblicato alcune storie dall’isola – meta gettonatissima tra i calciatori – che mostrano momenti di mare, sole e vacanza. La vera chicca? Nei contenuti condivisi in particolar modo su Instagram, Parisi sfoggia delle... treccine nei capelli, un look fresco e audace che aggiunge un tocco estivo al suo stile da vacanza.

Impossibile non notarlo tra i raggi di sole di Ibiza e a confermarlo sono stati alcuni commenti - tra l'ironico e il sorpreso - di alcuni attuali ed ex compagni di squadra, da Moise Kean all'empolese Lorenzo Tonelli. Ecco il post in questione: