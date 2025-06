Fiorentina, quarta formazione italiana per partite giocate in stagione. Prima l'Inter

Con la creazione quest'anno del Mondiale per Club si sono fatte sempre più vive le polemiche relative alle troppe partite che le squadre giocano in una singola stagione. Il portale Transfermarkt.it ha deciso allora di stilare la classifica delle formazioni italiane che fin qui, Juventus e Inter sono ancora in corsa nel rassegna globale in programma negli Usa, hanno giocato più partite. In questa speciale graduatoria la Fiorentina si trova al quarto posto con 53 partite giocate, di cui 26 vinte, tra tutte le competizioni.

Prima è l'Inter che ha giocato fin qui ben 62 gare (questa sera contro il Fluminense prenderà parte alla 63°). Secondo posto per il Milan con 55 e terzo gradino del podio per la Juventus, anch'essa impegnata nel Mondiale per Club, a quota 54. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la top10 completa: