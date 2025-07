Dzeko e il ritardo sull'ufficialità. Da definire alcuni bonus, l'annuncio a metà settimana

Sulle sue colonne odierne dedicate alla Fiorentina, La Gazzetta dello Sport approfondisce i giorni che separano Edin Dzeko dall'inizio in via ufficiale della sua avventura in viola. Il bosniaco è attualmente in vacanza in Croazia e ne sta approfittando per allenarsi in modo maniacale, per arrivare al ritiro in condizioni ottimali. Il suo tesseramento col club di Commisso è cosa fatta, manca solo l'annuncio ufficiale che, secondo la Rosea, arriverà a metà della settimana prossima, più precisamente tra il 9 e il 12 luglio.

Il ritardo per la definitiva fumata bianca è dovuto ad alcuni dettagli relativi a bonus da perfezionare, sia di squadra che personali. Ma a giorni sarà tutto risolto e Dzeko sarà definitivamente un giocatore della Fiorentina, con cui firmerà un annuale con opzione per il secondo anno a 1,8 milioni d'ingaggio.