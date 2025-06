Social Anche Cristiano Ronaldo saluta il suo ex tecnico Pioli, destinato ai viola: "Grazie per tutto"

vedi letture

Cristiano Ronaldo saluta e ringrazia Stefano Pioli. Il futuro tecnico della Fiorentina si è separato stamani in via ufficiale dall'Al Nassr, club allenato nell'ultimo anno in un'esperienza che gli ha permesso di avere a che fare con una leggenda del calcio come il portoghese.

E lo stesso fuoriclasse ex Real Madrid ci ha tenuto a ringraziare in prima persona il 59enne parmense per questo tempo passato insieme, con un post sui propri canali social fatto direttamente in italiano: "Grazie per tutto", il semplice ma esaustivo congedo di CR7 all'ormai suo ex tecnico in Arabia: