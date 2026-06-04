FirenzeViola Fiorentina su Bento. La papera che per poco non costava il titolo all'Al Nassr di CR7

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Bento dell'Al Nassr è il nuovo nome per la porta della Fiorentina. Il brasiliano è stato protagonista di una papera che per poco non costava il campionato

La Fiorentina, in caso di addio di De Gea in vista della prossima stagione, avrebbe messo nel mirino il portiere classe 1999 dell'Al Nassr Bento. Il brasiliano, nel campionato arabo appena conclusosi e vinto dal club di cui fa parte anche Cristiano Ronaldo, si è reso protagonista di una clamorosa papera che per poco non costava il titolo alla sua squadra. Il contorno è quello dello scontro diretto con l'Al Hilal, arrivato alla terzultima giornata con l'Al Nassr avanti per 1-0 contro gli uomini di Simone Inzaghi e con un +5 in classifica che sarebbe diventato un irrimontabile +8.

La papera contro l'Al Hilal

Al 98' minuto, con il risultato già al sicuro, è accaduto però l'impensabile. Rimessa laterale battuta lunghissima al centro dell'area di rigore dall'Al Hilal e uscita alta di Bento che nel tentativo di anticipare un suo compagno ha mancato la presa, sfiorando il pallone, facendolo passare in mezzo ai guantoni e spedendolo in rete. Un clamoroso autogol che ha fatto il giro del mondo e che poi per fortuna, al termine del campionato, non è stato decisivo ai fini della vittoria della Saudi Pro League dell'Al Nassr, arrivata all'ultima giornata con la vittoria per 4-1 contro il Damac.