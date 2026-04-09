Chi dribbla di più in Italia? Parisi è 2°. Presente anche un ex viola

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Durante il consueto appuntamento con lo Studio Champions di Sky Sport si è tornato a parlare di Nazionale e in particolare dei giocatori italiani che saltano di più l'uomo. In particolare il dato è stato messo a confronto con i giocatori di altre nazionali, presentando un bilancio più che preoccupante per tutto il movimento calcistico italiano. Nella Top 200 dei calciatori con più dribbling effettuati infatti, se da una parte figurano 30 calciatori spagnoli, 27 francesi e 20 inglesi, tra gli italiani sono solo 8 i calciatori rappresentati.

Nonostante il numero sia basso, però, tra le fila viola si può trovare una piacevole sorpresa: si tratta di Fabiano Parisi. L'esterno classe 2000 infatti figura al 2° posto tra i calciatori italiani presenti (63° assoluto) dietro al solo Palestra, primo tra gli italiani (56° assoluto). Le gioie viola, però, non finiscono qui, infatti, al 6° posto c'è spazio anche per un ex gigliato: si tratta di Michael Kayode, terzino del Brentford che, nella classifica assoluta, occupa il 109° posto.