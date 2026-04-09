Flirt con la figlia di Joaquin, Deossa torna in campo. Hernandez: "Spero superi questo momento"

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La sfida d'andata dei quarti di finale di Europa League tra Betis e Braga ha visto la sfida terminare col punteggio di 1-1. Al termine dell'incontro, l'attaccante Juan Camilo Hernández ha parlato del match ma anche della situazione del compagno e connazionale Nelson Deossa, finito al centro di un presunto flirt con la fila della leggenda biancoverde e della Fiorentina Joaquin, il quale avrebbe deciso di farlo scalare nelle gerarchie della squadra. L'attaccante ha voluto gettare acqua sul fuoco, preferendo mantenere il focus sul ritorno in campo del centrocampista dopo il periodo di esclusione: "Sono cose che non portano nulla di buono e di cui non vale la pena parlare.

Oggi è entrato e ha ricominciato a mettere minuti nelle gambe, ed è questo ciò che conta". Infine, ha aggiunto: "Spero che superi presto quello che sta passando. Tutto questo non aiuta né lui né la squadra".